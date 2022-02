Junior Adamu: Bayern-Schreck mit der „Kernöl-DNA“

„Ich habe ihm vor dem Spiel noch geschrieben. Wir telefonieren auch regelmäßig und sehen uns, wenn er zuhause bei den Eltern in Feldkirchen ist. Als er dieses Traumtor in der Champions League geschossen hat, habe ich Tränen in den Augen gehabt“, strahlt sein erster Förderer. „Dabei war er als Knirps gar nicht so talentiert, ist lieber in der Wiese gesessen und hat mit den Gänseblümchen gespielt. Aber mit viel Ehrgeiz hat sich ein Riesentalent entwickelt“, erzählt Payerhofer, der sich sicher ist. „Sein Traum ist’s ja, in England zu spielen. Auch das wird er schaffen!“