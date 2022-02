Rekord! Seit 95 Jahren Alpenvereins-Mitglied

Vier Kinder und ein Bauernhof

Kaum eine Sonntagstour dauerte weniger als zehn Stunden. Gertrud wird dann die erste medizinisch-technische Assistentin Tirols. Die Liebe führt sie aber auf einen Bauernhof in Pradl - vier Kinder, plus zwei adoptierte aus Ungarn nach der Krise 1956. 17 Kühe, 200 Hennen. „Langweilig war es nie.“ Später Berge in aller Welt, die Gertrud nur einmal im Leben Böses anhaben wollten - um 1960 im Gebiet des Stilfser Jochs in Südtirol. „Plötzlich fiel ich in eine Gletscherspalte, die Füße baumelten über dem Abgrund, mit den Händen habe ich noch abspreizen können.“ Ihr Mann robbt heran und zieht sie heraus.