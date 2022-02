Viele über die Politik im Ort zu wenig informiert

Politikfrust als Nährboden für neue Gruppierungen

Dieses Meinungsbild zieht sich laut Traweger quer durch alle Bevölkerungsschichten und stellt der Gemeindepolitik in Tirol eigentlich ein schlechtes Zeugnis aus. „Politik am Bürger vorbei und nicht mit dem Bürger bzw. unter Einbeziehung der Bürger in Gemeindeentscheidungen führt zwangsläufig zu Politikfrust, schlechtem Image und vielmals Unverständnis für die von den Gemeindepolitikern getroffenen Entscheidungen. All das ist ein perfekter Nährboden für neue Listen und Gruppierungen, die praktisch ohne sichtbarem Programm leicht in den Gemeinderat einziehen können“, so der Politikforscher.