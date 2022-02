Keine Krebs-Warnungen: Steirische Winzer atmen auf

So hätte es kommen können, hätte das EU-Parlament gestern für Krebs-Warnungen auf Bier, Wein und Co. gestimmt. Der Vorschlag sollte im Kampf gegen die Krankheit helfen, an der jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen in Europa sterben. Stattdessen kommen „Informationen zu moderatem und verantwortungsbewusstem Trinken“.