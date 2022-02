Met-Gala am New Yorker Metropolitan Museum im Mai

Die starbesetzte Met-Gala soll nach zahlreichen Ausfällen und Verschiebungen wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wieder an ihrem traditionellen Termin am ersten Montag im Mai stattfinden. Die Gala sei für den 2. Mai geplant, teilte Max Hollein, der österreichische Direktor des Metropolitan Museums, am Dienstag mit. Der oft als „Party des Jahres“ bezeichnete „Met Ball“ ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums.