Bahn-Check: Ist in Tirol alles auf Schiene?

Verbesserungsbedarf besteht laut Befragten bei den Tiroler Verbindungen. So liegen für die Öffi-Fahrer die Probleme bei der Anzahl an Zugverbindungen, vor allem im Regionalverkehr, sowie bei den Anschlüssen an Regionalbusse oder andere Züge. „Aufgrund der zunehmend flexibleren Arbeitszeiten braucht es auch außerhalb der klassischen Pendelzeiten häufigere Verbindungen“, analysiert der VCÖ.