Unter Druck packt Engstrand Höchstleistungen aus

99ers-Tormann Christian Engstrand ist aktuell die Nummer eins in der ICE Hockey League - er hält bei einer Fangquote von 93 Prozent. Damit lässt er Erinnerungen an vergangene Goalie-Asse in Graz aufkommen. Einen Verbleib in der Murmetropole kann sich der Schwede gut vorstellen. Dienstag Abend (19.15) kommen die Capitals in den Liebenauer Bunker.