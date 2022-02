Steiermark: Wenigsten Straftaten seit 10 Jahren

Vier Morde geklärt

Nach einem deutlichen Minus im Jahr 2020 (-11,3%) scheinen mit einem leichten Plus von 148 Delikten (+2%) 2021 insgesamt 7601 Gewaltdelikte in der Kriminalstatistik auf. 63 Prozent der Opfer standen hier in einem Bekanntschaftsverhältnis zum Täter. Als Tatmittel kam mit 203 Fällen am häufigsten eine Stichwaffe zum Einsatz. Beim Thema Gewalt in der Privatsphäre gab es landesweit einen Anstieg um 9,1% auf insgesamt 2247 Straftaten.