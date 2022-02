Brennsteiner hofft auf „olympischen Frieden“

Nach dem Triumph der „Adler“ im Teambewerb am Montag hat Salzburg in Peking schon in drei Sparten Medaillen erobert: Langlauf (Teresa Stadlober), Ski alpin (Mirjam Puchner) und Skispringen. Mit Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Huber waren drei Viertel des Gold-Quartetts aus Salzburg!