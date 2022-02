Bei Crash getötet: Große Hilfsaktion für Fußballer

Jede noch so kleine Spende hilft

Neben der Trauer herrscht nämlich jetzt auch finanzielle Not. Die junge Familie hatte bereits begonnen, die gemeinsame Wohnung umzugestalten, um Platz für das neue Baby zu schaffen. Doch das Einkommen des Vaters ist nun natürlich nicht mehr gegeben, und so sollen noch mehr Spender aktiviert werden. In Abstimmung mit den Angehörigen wurde deshalb auch eine öffentliche Spendenaktion ins Leben gerufen und mit medialer Unterstützung verbreitet. „Jede noch so kleine Spende hilft und kommt zu hundert Prozent der Familie zugute“, betont Kainz und hofft jetzt auch auf breite Unterstützung der „Krone“-Leserfamilie.