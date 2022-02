Diarra: „Ich bin noch besser als vor drei Jahren!“

Die Rückkehr von Youba Diarra wurde in Hartberg beim Fußball-Bundesligisten regelrecht gefeiert. Nach Lehrjahren in Hamburg und New York ist der Mann aus Mali gereift. Trotz zahlreicher Verletzungen ist er fit wie ein Turnschuh und hat mit den Oststeirern große Ziele: „Ich will ins Cupfinale und in den Europacup einziehen“, sagt der 23-Jährige, der am Sonntag (14.30) mit seinen Kollegen im Heimspiel auf die Admira trifft.