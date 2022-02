Salzburg: Nachtlokal sperrt Polizisten einfach aus

Einfach ausgesperrt wurden in der Nacht auf Samstag Polizeibeamte in Maria Alm in Salzburg. Die Polizisten wollten eigentlich die Sperrstunde in einem Nachtlokal kontrollieren, doch 20 Minuten nach Mitternacht ließ man sie nicht mehr hinein, während drinnen noch rund 50 Gäste feierten.