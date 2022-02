Das Reiseziel bestimmt hier nur der Wind

Ein Jahr Beschäftigung bis zum Ballon-Führerschein

Bis man einen Heißluftballon so unter Kontrolle hat wie die 59-Jährige, dauert es. „Ein Jahr bist du beschäftigt, bis du den Ballonfahrerschein in der Tasche hast“, sagt Irmgard Moser. Denn es gilt, in allen Jahreszeiten zu fahren, um ein Gefühl für die unterschiedlichen Bedingungen zu bekommen.