Großer Ansturm auf die Jugendberatung in Mödling

Umso wichtiger sind daher Unterstützungsangebote wie die Jugendberatungsstelle „Waggon“ in Mödling. Und der Bedarf ist groß. Allein im vergangenen Jahr wurden 1112 Beratungen durchgeführt. „Der Druck und die Belastung der letzten zwei Jahre sind vermehrt spürbar“, bestätigt Leiterin Martina Niederreiter. Auch der so genannte „Save Room“ – für eine unterstützte Beziehungsarbeit mit Sozialarbeitern – wurde 844-mal in Anspruch genommen.