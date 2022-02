Fridays for Future: Jubiläumsdemo in Graz

Seit drei Jahren wird im Rahmen der Fridays-for-Future-Bewegung weltweit für einen Kurswechsel in der Klimapolitik demonstriert. Zu „Jubiläumsdemo“ luden die Veranstalter am Freitag in die Grazer Innenstadt. Mehrere hundert (vornehmlich junge) Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt.