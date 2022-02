„Wohngemeinschaft wurde fast zu zweiter Familie“

Zurzeit wohnen zwei Frauen (58 und 65 Jahre alt) und zwei Männer (45 und 57) im Appartementhaus, in dem maximal zehn Einheiten zur Verfügung stehen. „Die freien Wohnungen werden touristisch genutzt, bis sich wieder jemand zum Bleiben entscheidet“, betont der Unterländer, der selbst (noch) nicht in der Wilden Kaiser WG wohnt. „Zwei meiner Kinder leben mit mir noch in Kitzbühel, wo ich ein Zivilingenieursbüro leite“, schildert der gebürtige Wiener, für den Tirol 1984 zur Heimat wurde. Sobald er die Firma eines Tages aber in die Hände seines jüngsten Sohnes gibt, ist eine Wohnung für ihn fix eingeplant.