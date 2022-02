Bei Nachbar geparktes Moped wird jetzt gepfändet

Fall scheint aussichtslos

„Ich hatte schon mit den Streitparteien, dem Bezirksgericht und dem Bürgeranwalt Kontakt, helfen konnte mir aber niemand“, so Hillmann zur „Krone“. Auf Anfrage wussten auch die Juristen von ÖAMTC und Co. nicht mehr weiter: „Der Fall ist äußerst komplex, ohne Exszindierungsklage - die hat aber wohl keinen Erfolg - oder eine spätere Schadensersatzklage wird es nicht gehen“, so der Tenor. Für Hillmann scheint der Fall aussichtslos, denn klagen will er eigentlich nicht: „Es geht hier um 5000 Euro Restwert. Die Klage würde ein Vielfaches kosten und bringt nur Scherereien.“