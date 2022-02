Heer übt in Wr. Neustadt, Anrainer unbeeindruckt

Kein Wald- und Wiesenkampf gegen heranrückende Panzerverbände, sondern der Anti-Terror-Einsatz mitten im städtischen Gebiet steht aktuell am Lehrplan der Militärakademie in Wiener Neustadt. Praktisch also, wenn man die zweitgrößte Stadt Niederösterreichs direkt vor der Haustür gleich als Truppenübungsplatz nutzen kann.