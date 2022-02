Tirol: Unfälle fordern 5 Verletzte - Bub in Klinik

Zu drei Unfällen mit insgesamt fünf Verletzten, darunter auch ein fünfjähriger Bub, kam es am Dienstag auf Tirols Straßen. In der Landeshauptstadt Innsbruck krachte es auf einer Kreuzung in der Kaiserjägerstraße und bei der Haltestelle Sillpark. Auf der B171 in Landeck geriet eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn, weil sie von der Sonne geblendet wurde.