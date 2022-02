Tiroler NEOS-Chef mit dem Coronavirus infiziert

Endgültige Entscheidung fiel am Dienstag

„Gespräche führten wir schon seit dem Wochenende. Am Dienstag habe ich dann endgültig erfahren, dass ich statt Dominik an den Landtagssitzungen teilnehmen darf. Sein Ausfall tut mir natürlich sehr leid“, betont Schumi im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Es ist der erste Landtags-Auftritt der 37-Jährigen, die in Kärnten geboren und aufgewachsen ist, aber seit mehr als 17 Jahren in Tirol lebt.