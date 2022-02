Orkanböen sorgten für zahlreiche Einsätze

Zahlreiche Unfälle

Die schlechten Straßenbedingungen führten auch zu Unfällen: Auf der Ennstaler Bundesstraße kam es zu zwei Karambolagen mit je drei Fahrzeugen: einmal in St. Martin am Grimming und in Espang. Insgesamt gab es fünf Leichtverletzte, ein Pkw musste geborgen, die B320 bei Mitterberg eineinhalb Stunden gesperrt werden. In Predlitz-Turrach kam ein Lkw von der B97 ab und prallte gegen das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt