Bahnhof-Umbau verzögert: „Rückschlag für Pendler!“

„Mütter mit Kinderwagen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen können bei uns die Bahn bislang kaum benutzen“, weiß Wendl über die Situation am alten Himberger Bahnhof. Daher sei eine Modernisierung längst überfällig. Pläne für das viele Millionen Euro schwere Vorhaben lagen längst am Tisch. Mehr noch: Der Beginn der Arbeiten stand unmittelbar bevor. Doch ein Einspruch beim eisenbahnrechtlichen Genehmigungsverfahren verzögert nun das gesamte Vorhaben. „Schuld ist ein einziger Grundeigentümer, der nicht einmal in Himberg wohnt“, ist der Bürgermeister enttäuscht.