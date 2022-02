Wanderbare Steiermark: Weitblick ins Liesingtal

Wir starten links vorbei beim Nah & Frisch in Kalwang (755 m) und folgen dem Fußweg circa 300 Meter. Rechts sehen wir eine Böschung mit Wegweisern. Hier geht es wenige Meter bergauf zu einem breiten Gehweg, auf dem wir links abbiegen. Dieser mündet nach etwa einem Kilometer in einer Straße, der wir bergab bis zum Talboden folgen. Bei der Kreuzung an Müllinseln vorbei geht es die nächsten drei Kilometer kontinuierlich bergauf. Wir kommen zu Bauernhöfen und genießen den Ausblick ins Liesingtal. Ab der Kreuzung (Reisacher/Ferchtler) sind wir auf einem nicht geräumten Teil unterwegs.