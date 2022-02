Camara wieder in der Hauptrolle

Die Teilnahme am Afrika-Cup hat sich Mohamed Camara mit Sicherheit etwas anders vorgestellt. Mit Mali ist der 22-Jährige bereits im Achtelfinale an Außenseiter Äquatorialguinea gescheitert, obwohl sein Land vor Turnierbeginn als Geheimfavorit auf den Titel gegolten hatte. Auch für ihn persönlich lief es nicht wirklich gut, Camara stand in der K. o.-Phase erstmals in der Startelf, kam in den drei Gruppenspielen davor nur auf 27 Minuten. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Malier auf seiner Position mit den Ex-Bullen Amadou Haidara und Diadie Samassekou viel Qualität in den Reihen haben.