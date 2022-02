Doppelter Grund zum Feiern für unsere Poetin

Auf die Frage, ob sie sich an ihr allererstes „Steirisch-g’reimt“-Gedicht in der „Steirerkrone“ erinnert, kommt es von Elisabeth Tunner wie aus der Pistole geschossen: „Es war ein Reim über den Judenburger Weiberfasching. ,Einst im grauen Mittelalter‘“. Drei Schreibmaschinen hat die Grande Dame der Poesie im Dienste für die „Krone“ schon „verbraucht“, die Texte mit ganz viel Herz und Humor landen auch heute noch via Fax bei uns in der Redaktion. Und das Tag für Tag. „Das Schreiben ist ein wahrer Jungbrunnen für mich“, sagt die sympathische Obersteirerin, die am heutigen Freitag ihren 92. Geburtstag feiert. Wir gratulieren von ganzem Herzen!