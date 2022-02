Spital wollte Patientin trotz Schmerzen entlassen

Erfolg für Patientin

Recherchen brachten dann auch Erfolg. Anna M. erhielt nach der „Krone“-Anfrage ordentliche Betreuung und kurzerhand darf die leidende Patientin auch weiterhin in Behandlung bleiben. Wegen der ärztlichen Schweigepflicht dürfe man zwar keine konkreten Details nennen, aber eine Sprecherin der Landesgesundheitsagentur stellt klar: „Prinzipiell ist es so, wenn ein Patient Schmerzen hat, dann bleibt er natürlich im Spital.“ Es dürfte sich also um Kommunikationsprobleme gehandelt haben. In diesem Fall ging es glücklicherweise gut aus und Anna M. befindet sich auf dem Weg der Besserung - im Spital!