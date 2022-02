Neue Lkw-Winterfahrverbote an Samstagen in Tirol

In Tirol gelten an den Samstagen bis Anfang März neue Lkw-Winterfahrverbote für die Inntalautobahn (A12) sowie die Brennerautobahn (A13). Grund sind „zusehends steigende Verkehrsbehinderungen“ im Winterreiseverkehr, die zuletzt verstärkt auftraten. Erlassen wurden die Winterfahrverbote vom Verkehrsministerium. Sie starten an diesem Samstag, dem 5. Februar, und gelten für Lkw ab 7,5 Tonnen für Fahrten mit Ziel in oder über Italien bzw. in oder über Deutschland.