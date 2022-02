Start-up erfand Wasserstoff für „grüne“ Zukunft

Prototyp ist in Betrieb

Einen Prototyp haben er und seine Kollegen Clemens Regehr, Michael Renz und Merkur Smajlaj bereits in Betrieb, nun arbeitet das Quartett an der Marktzulassung. Die Aufmerksamkeit ist HydroSolid schon jetzt sicher. So gewann das Start-up den i2B-Businessplan-Bewerb. Und beim VerbundX-Accelerator schafften es die Jungunternehmer bei über 400 internationalen Bewerbungen unter die ersten 10. „Wir sind sehr stolz, schon jetzt diese Bestätigung für unser Projekt bekommen zu haben“, freut sich Lukas Renz.