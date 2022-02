Tests wieder negativ - jetzt ab in den Endspurt!

Großes Aufatmen heute Nachmittag bei den Schwarzen! Der Kelch eines Corona-Clusters so kurz vor dem Auftakt in die Frühjahrssaison ist an ihnen vorbeigegangen. Daher kann das letzte Test-Doppel morgen Freitag gegen Mura (14.30) sowie am Samstag gegen Bravo (14.30) wie geplant über die Bühne gehen. Die Mannschaft von Christian Ilzer trainiert heute noch im Trainingszentrum, morgen bricht der schwarz-weiße Tross nach Catez auf, bis Samstag wird Sturm wieder im Hotel Terme einchecken. Pressechef Walter Wenegger: „Wir setzen die Sicherheitsvorkehrungen heute beim Training aber noch fort, die Spieler sollen so kurz wie möglich in der Kabine sein.“