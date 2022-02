„Benziner und Diesel“ bald schon Geschichte

Hybrid-Autos Übergangstechnologie

Auch in „E-Fuel“, also synthetisch hergestellten Kraftstoffen, sieht der Experte keine Zukunft. Deren Erzeugung sei ebenso viel zu teuer. Beim Antrieb mit Strom seien indes alle Weichen gestellt. „Bis 2030 ist es realistisch, dass 50 Prozent aller bis dahin verkauften Autos rein elektrisch betrieben sein werden. Vermutlich werden es sogar 70 Prozent sein.“ „Diesel und Benziner“ werden also nach und nach aussterben! In Hybrid-Autos, die sowohl mit Benzin als auch Strom betrieben sind, sieht Cassar eine Übergangstechnologie, die ebenfalls verschwinden wird.