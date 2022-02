Sanierung für insolvente Fensterfirma angenommen

Die seit 1888 bestehende und seit Dezember 2021 insolvente Schaden Fenstersanierung im südoststeirischen Jagerberg kann weiterarbeiten. Am Dienstag wurde in Graz der Sanierungsplan von den Gläubigern angenommen. Ausgeschüttet wird eine Quote von 20 Prozent, beginnend mit einer siebenprozentigen Quote binnen 14 Tagen nach Rechtskraft. Sieben Prozent sind binnen zwölf Monaten und sechs Prozent binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes fällig, wie der KSV mitteilte.