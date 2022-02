Einbrecher auf frischer Tat von Polizei gefasst

Bei der Person handelte es sich um einen 41-Jährigen in Kasachstan geborenen Deutschen, der gegenüber den Polizisten angab, dass er lediglich in das Haus einbrach um dort zu nächtigen. Ebenfalls sagte er, dass er das Gemälde an einem nahen gelegenen Platz fand und nicht aus dem Haus stahl. Die Polizisten erreichten die Hausbesitzerin des leerstehenden Hauses telefonisch. Die 54-Jährige gab an, dass es sich bei dem Gemälde um ihres handelt und nur geringen Wertes ist.