Telefonbetrug: Mehrere tausend Euro Schaden

Die Burgenländerin wurde während ihres Gastein-Urlaubs am 31. Jänner von einem bisher unbekannten Täter angerufen. Im Telefonat wurde ihr auf Englisch mitgeteilt, dass in ihren Namen mehrere Konten in gleich mehreren Ländern eröffnet wurden. Gegen sie werde außerdem wegen Geldwäsche ermittelt. In dem Telefonat wurde die 22-Jährige aufgefordert, Geld von ihrem regulären Giro-Konto auf ein vermeintlich sicheres Konto zu überweisen. Zudem wurde sie angewiesen, eine Fernwartungs-Software zu installieren. Das Opfer überwies schließlich rund 15.000 Euro. Nachdem der Täter unablässlich versuchte die 22-Jährige Urlauberin in ein Gespräch zu verwickeln, brach diese das Gespräch ab und versuchte eine Sperre des Kontos zu veranlassen und die Überweisung zu stornieren.