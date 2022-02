Operation statt Neustart: Ex-Sturm-Star im Pech!

Ascoli und Lukas Spendlhofer, diese Beziehung steht unter keinem guten Stern. Gerade einmal elf Spiele hat der ehemalige Sturm-Profi seit seinem Wechsel zum italienischen Serie-B-Klub im Oktober 2020 absolviert. Dabei wollte der 28-Jährige nach seiner Israel-Leihe, wo er aufblühte, ehe die Raketen einschlugen, diese Saison durchstarten. „Der Trainer will, dass ich bleibe“, war er im Sommer guten Mutes. Doch zuerst legte Corona den Verteidiger flach, dann kam’s knüppeldick. Die Bandscheiben schrien SOS, eine Operation war unumgänglich. Anfang Dezember lag Spendlhofer in Graz, wo er mit seiner Familie sein Zuhause hat, unterm Messer. Fünf Neue holte Ascoli jetzt im Winter, fünf Mann (darunter Anastasios Avlonitis, der in Limassol anheuerte) gingen von Bord. Ein Wechsel war für „Spendi“ nicht möglich. „Ich arbeite am Comeback, vor Transferschluss werde ich aber nicht mehr fit.“ Im Sommer geht die verkorkste Beziehung auf alle Fälle zu Ende, der Vertrag läuft aus.