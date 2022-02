Salma Hayek begeistert mit „Oben ohne“-Bild

Das ist Hayeks Beauty-Geheimnis

Hayeks jugendliches Aussehen lässt wohl so manch jüngere Kollegin vor Neid erblassen. Was ihr Beauty-Geheimnis ist? „Ich wasche mein Gesicht morgens nicht - niemals“, plauderte sie vor einiger Zeit aus. „Ich wasche es morgens nicht, weil ich denke, dass das schlecht für die Haut ist - ich befeuchte es nur.“ Ihre Oma habe ihr beigebracht, „dass die Haut in der Nacht all die Dinge wieder auffüllt, die sie über den Tag verliert“. Viel klüger ist es, das Gesicht abends ordentlich zu reinigen. Und in der Früh? „Ich sprühe Rosenwasser - das ist so sanft und weckt die Haut auf.“