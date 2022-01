Osttiroler bei Autounfall in Schlucht geschleudert

Der 59-Jährige war mit seinem Pickup am Montagmorgen auf der Großglockner Straße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei wurde das Auto zwanzig Meter durch die Luft geschleudert und stürzte dann dreißig Meter in eine Schlucht. Der Pkw kam am Dach liegend zum Stillstand.