Liste Fritz kritisiert Unterschiede bei Müllgebühr

In Kufstein fast doppelt so teuer wie in Kitzbühel

Fünf weitere Abfallverbände, die aus den jeweiligen Gemeinden im Einzugsgebiet bestehen, organisieren die Entsorgung und Verwertung des Tiroler Mülls. Die Müllgebühren unterscheiden sich von Abfallverband zu Abfallverband stark. Am niedrigsten seien die Gebühren im Bezirk Kitzbühel, fast doppelt so viel kostet eine Tonne Abfall in Kufstein, nämlich 232 Euro, präsentierte Sint aktuelle Zahlen. Die Gebühren würden durch die Abfallverbände festgelegt und durch die Landesregierung genehmigt. Aber: „Wie kommt es zu diesen Mülltarifen und warum unterscheiden sie sich so stark?“, stellte Sint die Frage in den Raum.