Sturms Teeniestar ist mit dem Radl da

„Eine große Chance“

Sportchef Andreas Schicker: „Wir haben Rasmus schon in diversen Nachwuchsnationalteams gesehen. Intensiver beobachtet haben wir ihn seit seinem Sprung in den Erwachsenen-Fußball.“ In dem er sofort einschlug, im Herbst traf er für den FC Kopenhagen im Europacup gleich fünfmal. „Ich bin ein schneller Spieler, liebe es viele Tore zu machen - mit dem Fuß und Kopf“, sagt Höjlund, dem der Wechsel ins Ausland nicht leicht gefallen ist. „Familie, Freundin und Freunde zurückzulassen, das ist nicht einfach. Das ist ein großer Schritt für mich, aber auch eine große Chance in meiner Karriere.“ Der Jungspund wird in die Wohnung seines Vorgängers Kelvin Yeboah in Graz-St. Peter ziehen. Zum Training wird der Teenager wohl mit dem Rad düsen. „Mir fehlt noch die letzte Führerschein-Prüfung.“