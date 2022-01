Der Winter holt jetzt zum Paukenschlag aus!

Am Sonntag erlebt Tirol noch Ruhe, am Montag folgt der (Wetter)sturm. Und der hat es in sich. Begleitet von teils orkanartigen Winden dürfte von Montagmittag bis Mittwoch der Winter zu uns zurückkommen – mit aller Vehemenz! Im Inntal werden rund 20 Zentimeter Neuschnee erwartet, auf den Bergen – etwa im Arlberggebiet – bis zu zwei Meter! Gleichzeitig steigt die Lawinengefahr stark an.