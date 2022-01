Unfall im steilen Gelände: Lenker schwer verletzt

Der Lenker wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Schöder befreit werden. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er in das LKH Friesach eingeliefert. Die beiden Beifahrerinnen, 29 und 36 Jahre alt, konnten sich selbst aus dem Pkw befreien, wurden vermutlich nur leicht verletzt und zur Beobachtung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.