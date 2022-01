Corona hat Tourismus in Graz weiter im Griff

Neue Märkte erschlossen

Rund 55 Prozent der Touristen kommen aus Österreich, das sind etwa 7 bis 8 Prozentpunkte mehr als in anderen Jahren. Mit 20 Prozent konnte Deutschland den Anteil an Gästenächtigungen gut halten und lag über dem Anteil aus 2019 (18,5 Prozent). Das liege vor allem daran, dass Fernziele total ausfielen, sagen Touristiker. „Bemerkenswerte neue Märkte sind Polen und die Niederlande. Am polnischen Markt gelingt es in den letzten Jahren immer besser, Reisende zu einem Kurzurlaub in Graz zu bewegen. In Holland ist es gelungen, auch abseits der Formel 1 recht viele nach Graz zu locken“, heißt es von der Stadt.