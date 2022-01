77-Jähriger prallte mit Auto gegen Zapfsäule

Der 77-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau fuhr mit rund 80 km/h in eine Raststation ein, weil er dachte, dass es sich um die Hauptspur der Autobahn handle. Im Schneetreiben hatte der Mann die richtige Fahrbahn nicht mehr erkannt. Erst kurz vor einer Zapfsäule bei der Tankstelle erkannte der Lenker seinen Fehler und versuchte das Fahrzeug zu bremsen. Dadurch geriert er ins Schleudern und prallte gegen die Zapfsäule. Seine beiden Mitfahrer (elf und 67 Jahre) mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Der Fahrer blieb unverletzt und gab einen negativen Alkotest ab. Am Auto und an der Zapfsäule entstand ein Totalschaden.