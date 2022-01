„Art on Snow“ zeigt Käse aus Eis

„Unser Motto wird heuer ,Europa zu Gast in Gastein’ sein“, erzählt Art on Snow Veranstalter Josef Gruber. „Von den Einreichungen der Künstler zu diesem Motto waren wir sehr begeistert, aber teilweise auch etwas verwundert“, so Gruber weiter. Grund dafür sei die Repräsentation der Niederlande gewesen. „Einer der Künstler wollte einen Joint aus Eis schnitzen.“ Das war Gruber und seinem Team dann doch etwas zu viel der künstlerischen Freiheit. „Jetzt ist es eben der Käse inklusive Windmühle und Tulpen geworden“, so Gruber erleichtert.