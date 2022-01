234.348 Antigen-Testung und 136.312 PCR-Tests

Die 234.348 durchgeführten Antigen-Testungen in der Vorwoche setzen sich wie folgt zusammen: An den Standorten des Landes wurden 72.761 Antigen-Schnelltests durchgeführt, 2.243 davon waren positiv. 11.528 kontrollierte Selbsttests haben unter Aufsicht in den steirischen Gemeinden stattgefunden, dabei wurden 70 positive Testergebnisse verzeichnet. In Alten- und Pflegeheimen wurde 26.489 Mal getestet, darunter waren 50 positive Testergebnisse. In den steirischen Apotheken wurde in der Vorwoche insgesamt 73.473 Mal getestet, darunter waren 1.202

positive Testergebnisse. Von 50.097 Testungen in den steirischen Betrieben sind 153 Ergebnisse positiv ausgefallen.