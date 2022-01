Rätsel in Tirol: Wild weg - oder unsichtbarer?

116 von 165 Abschüssen zur TBC-Abwehr erfolgt

In puncto Seuchenbekämpfung ortet Geisler weiteren Handlungsbedarf. Denn im Lechtal wurde 2021 erstmals seit vier Jahren wieder ein Fall von Rinder-Tuberkulose verzeichnet, die Ansteckung durch Rotwild erfolgte vermutlich auf der Alm. In den Jagdrevieren im TBC-Bekämpfungsgebiet im obersten Lechtal wurden 116 von 165 vorgeschriebenen Rotwild-Abschüssen getätigt. Im Vorjahr wurden 130 Stück Rotwild zur Untersuchung auf den TBC-Erreger „Mycobacterium caprae“ in ein Labor transportiert. Die Ergebnisse zur Durchseuchung stehen noch aus.