Schrift der Ahnen: Steirer lernen wieder Kurrent

Erinnerungen an die alte Zeit

Dass sich Kloepfer aus dem Schwabenland in Eibiswald niederließ, war dem Stahlwerk mit bis zu 600 Beschäftigten geschuldet. Da gab es natürlich auch für einen Wundarzt viel zu tun. 1905 wurde das Werk stillgelegt. „100 Jahre später spürt man nichts mehr davon, kein schwefeliger Dunst hängt in der Luft. Stattdessen findet man Natur, Bauern und sanften Tourismus vor“, ist Kirchengast von der Veränderung fasziniert. Nun lädt sie dazu ein, in die versunkene Welt der Kurrent-Schrift einzutauchen.