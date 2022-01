Südoststeiermark als Hochburg der E-Mobilität

In der Steiermark haben sich im Vorjahr die Anzahl und der Anteil neuzugelassener E-Pkw im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt (von 2082 auf 4563). In den Bezirken gab es große Unterschiede: In der Südoststeiermark waren bereits mehr als 20 Prozent der Neuwagen E-Autos, in Leoben hingegen nur sechs Prozent.