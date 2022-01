Corona bereitet vielen Tirolern finanzielle Sorgen

Demnach spürte mehr als die Hälfte der Tiroler die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der Geldtasche, egal ob in wirtschaftlicher, sozialer oder privater Lage. „Die Ergebnisse zeigen, dass die finanziellen Auswirkungen besonders junge Menschen betreffen“, analysiert IMAD-Chefin Barbara Traweger-Ravanelli. „Hier gibt jeder Dritte an, sehr große Auswirkungen zu verspüren.“ Auch bei Berufstätigen seien diese bemerkbar. Anders sehe das bei Pensionisten aus, welche keinem Corona-bedingten größeren finanziellen Druck ausgesetzt sind.