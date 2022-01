Neuschnee forderte die steirischen Bergretter

Zu 33 Einsätzen im alpinen Gelände mussten die steirischen Bergretter am Wochenende ausrücken. Am Hauser Kaibling wurde ein Skitourengeher von einer Lawine mitgerissen und schwer verletzt. In Neuberg an der Mürz gab es nach einem Lawinenabgang eine großangelegte Suchaktion - ergebnislos. In Admont musste eine verirrte Skitourengeherin mit einem Spezialfahrzeug gerettet werden.