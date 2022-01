Eiskletterer stürzt über Wasserfall in Bachbett

Gegen 12.20 Uhr stiegen zwei Deutsche (59, 64) am Samstag als Zweierseilschaft in einen gefrorenen Wasserfall im Gemeindegebiet von Ötz im Ochsengarten ein. Der Ältere kletterte voraus und setzte nach wenigen Metern eine Eisschraube, an der er eine Expressschlinge und in dieser die Kletterseile einhängte. Dabei wurde er von seinem Begleiter gesichert. Dann kletterte der 64-Jährige ca. 45 Meter ohne eine weitere Sicherung anzubringen vor.